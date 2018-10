PRÉAMPLI + MICRO ANTELOPE EDGE STRIP

Préampli micro à deux canaux associé à une électronique de traitement, l’Edge Strip permet de modéliser différents micros en utilisant un seul et unique capteur physique à condensateur et large membrane Edge, lancé en 2017 avec les interfaces de la série Discrete. Des émulations de compresseurs sont aussi intégrées. Pour plus de précisions sur le micro Edge, vous retrouverez notre banc d’essai complet dans les pages de ce numéro de SONO Mag. ■