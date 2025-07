Huit canaux de pure préamplification

Sound Performance Lab, spécialiste de l’audio analogique depuis 1983, continue à renouveler sa gamme studio soit en améliorant ses classiques, soit en créant de nouvelles références. Le P8 est, comme on le devine facilement, un nouveau préampli micro huit canaux, disponible en option avec une carte de conversion AN de haute volée. Comme toujours chez SPL en dehors des modèles à tubes, c’est la pureté et le respect de la source qui sont à l’ordre du jour.

Sur le marché encombré des préamplis micro huit canaux, on pense souvent aux produits d’entrée de gamme destinés aux utilisateurs amateurs ou semi-pro… ou aux modèles beaucoup plus coûteux de marques prestigieuses.

Le constructeur allemand SPL nous présente aujourd’hui le P8, un appareil qui se destine résolument aux professionnels exigeants mais ne disposant pas d’un budget illimité. Il embarque huit nouveaux préamplis micro (pas d’entrées ligne ni instrument) sans circuits intégrés, uniquement à base de composants de surface. Pour SPL, c’est une condition essentielle pour accéder à une qualité sonore supérieure… Tout comme le fonctionnement interne en +/-18 V avec la sixième génération d’ampli op de fabrication maison !

À droite de la face avant, on peut sélectionner la fréquence d’échantillonnage de la carte AN optionnelle. Pour passer en horloge externe WCLK comme ici, il faut appuyer trois secondes sur le bouton AD Converter.

Même si le P8 ne bénéficie pas de la technologie Voltair 120 V présente sur les préamplis haut de gamme de la série Crescendo, la dynamique est conséquente et le bruit de fond très faible. La réponse en fréquence ultra étendue de 15 Hz à 200 kHz est une autre garantie de fidélité à la source.

Une face avant ergonomique

Assez logiquement pour un préampli huit canaux, la face avant du P8 reproduit huit fois le même petit bloc de commandes indispensables à son utilisation. On retrouve avec plaisir la sérigraphie blanche très lisible des appareils de studio récents de la marque… Ainsi que le toucher légèrement caoutchouteux très agréable des potentiomètres rotatifs en charge du réglage de gain de +8 à +62 dB. Quatre boutons poussoirs à l’action ferme et précise gèrent l’activation de l’alimentation fantôme, l’insert d’un atténuateur (PAD) de –20 dB, l’inversion de polarité et enfin, un filtre passe-haut 6 dB par octave à 80 Hz.

Même dans la pénombre, il est impossible de douter de l’activation de chaque fonction puisque les boutons s’illuminent quand ils sont enfoncés. La couleur rouge attire l’attention sur l’alimentation 48 V tandis que les autres boutons s’éclairent en bleu, moins visuellement agressif. Une série de trois LEDs, verte, jaune et rouge, indique pour chaque canal le niveau du signal d’entrée, soit par ordre croissant : -25 dBu, 0 dBu, +19 dBu sans convertisseur AN ou +12 dBu/-3 dBFs avec cette option.

Dans le cas où le P8 est équipé de la carte AN avec la renommée puce de conversion AKM AK5538, la partie droite de la face avant donne accès au choix de la fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz à 192 kHz. Une pression brève du petit bouton AD Converter permet de passer d’une valeur à l’autre par ordre croissant avant de revenir à la valeur la plus basse. Pour que le P8 bascule sur une source d’horloge externe wordclock, il convient d’appuyer pendant trois secondes sur le même bouton. Attention, cette information a été oubliée dans le manuel utilisateur fourni avec l’appareil !