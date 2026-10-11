Le système Line Array Sara de DAS Audio a été déployé pour la première fois en France au festival L’Enceinte, à Pierrefonds. La configuration comprenait sept Sara par côté, une Sara par côté en front-fill et huit Sara Sub en configuration cardioïde centrale. Le dispositif assurait la couverture jusqu’à 60-70 m, avec une réjection arrière. Aucun processeur externe n’était nécessaire. Le filtrage FIR, la correction atmosphérique, l’alignement, l’égalisation et le monitoring étaient gérés par les DSP intégrés, pilotés en réseau IP via la plateforme Alma. Le système se distingue par un format compact, avec un niveau maximal annoncé de 142 dB SPL par enceinte.