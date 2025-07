Audio 3D – épisode 4

Les précédents épisodes nous ont permis une familiarité avec certains des formats de diffusion audio immersive les plus répandus et pour la plupart intimement liés à l’univers de l’image, qu’il s’agisse du cinéma ou de la vidéo. À nous maintenant de créer les contenus sonores exploitant au mieux ces opportunités nouvelles. Pour cela, nous allons devoir nous réinventer.

Au XXe siècle, le modèle de mixage a été exclusivement orienté canaux, que ce soit en live, à la radio, en son à l’image où pour tous les contenus audio imaginables. Aussi bien en mono, en stéréo ou en multicanal, l’ingénieur du son produit ainsi un format de mixage directement lié à la topologie du système de diffusion.

Autrement dit, pour une diffusion en stéréo, il délivre en sortie de sa console un signal à deux canaux correspondant respectivement à ce qui va alimenter l’enceinte de gauche et l’enceinte de droite.

En mixage orienté canal, les sources sont mélangées et restituées en autant de canaux audio que de points de diffusion. Deux pour de la stéréo sur cet exemple.

Pour une production en multicanal, disons par exemple en 5.1, le mixage final comptera six canaux audio, pour alimenter les cinq enceintes large bande d’une part, et le sub d’autre part. Et ainsi de suite, quel que soit le format de diffusion.

Quelles contraintes pour le mixage orienté canal ?

Si le principe a convenu à tous pendant un siècle, c’est qu’il doit avoir quelques ver-tus. En effet, le mixage orienté canal dispose avant tout de l’atout d’être lisible dans sa démarche, de pouvoir se réaliser sans difficulté en analogique et en numérique et de demander potentiellement peu de ressources technologiques et logicielles.Parlons maintenant des contraintes. La principale est que la restitution spatiale n’est pas retrouvée lorsque l’on passe d’un système d’écoute à un autre.

La spatialisation dépend directement du système de reproduction utilisé : un même mixage sera perçu différemment sur un système d’enceintes stéréo, où 60° séparent les haut-parleurs, et au casque, où ce même angle est de 180°.Toujours à propos des formats, imaginons que nous avons passé un bon moment à mixer un programme, que le fichier stéréo ravit l’artiste, la production, bref, que tout le monde est content au point qu’il est envisagé de sortir le projet en multicanal 7.2.

Le mixage stéréo orienté canal dispose de deux pistes, destinées nous l’avons dit aux enceintes gauche et droite. Pour obtenir une version 7.2, la seule solution pertinente est de… remixer l’ensemble du projet à ce format-là, c’est-à-dire de produire les neuf canaux destinés aux enceintes du système 7.2.

Car même s’il existe des systèmes d’upmix (quand on augmente le nombre de canaux) et de downmix (quand on le diminue), on ne peut considérer ces dispositifs qu’avec la plus grande prudence, et en aucun cas leur faire une confiance aveugle. Le travail du mixeur reste indispensable pour changer de format.