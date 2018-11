PRENDS GARDE AU BLADE !

La société LAV, prestataire en charge du festival international d’opéra de Lavaur, a choisi six exemplaires du Servo Blade 15K (dernier-né) de Starway pour éclairer les trois représentations de Carmen par Le Theatro di Milano dans le cadre somptueux de la place Saint-Alain. Placés à 30 m en face de la scène, les Blade ont excellé dans la projection de gobos et l’éclairage de face pour une mise en valeur des artistes. « Sa polyvalence nous permet de tout faire, spot, wash, découpe. Sa puissance et son zoom nous offrent une totale liberté de placement pour un large choix d’applications. C’est un vrai haut de gamme qui nous permet de maîtriser nos budgets », explique Frédéric Colomes, gérant de LAV sonorisation. ■