CSI Audiovisuel a récemment accueilli une présentation technique du moteur E6Lx-256 d’Avid sur la S6L-24. Lors de cette démonstration animée par Craig Lambrecht et Jean-Gabriel Grandouiller, ingénieurs son chez Avid, les fonctionnalités du moteur E6Lx et son usage en conditions de mixage live ont été détaillés. Manipulations sur la console, aspects techniques et retours d’expérience ont structuré ces deux journées. Doté de 256 canaux d’entrée, de 192 bus de mix et d’une matrice 64 x 64, le Venue E6Lx-256 est actuellement le modèle offrant le plus grand nombre de canaux de la série Venue I S6L. Associé à une S6L, il constitue un système de mixage adapté aux configurations de production complexes dans le domaine du live.