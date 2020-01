Preshow APG Active Audio au Nubia

La veille du jour d’ouverture des JTSE, le groupe Active Audio APG recevait ses invités au Nubia, le club de jazz de Richard Bona, situé sur l’île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Il est équipé depuis son ouverture de retours de la marque APG, et avait été privatisé pour l’occasion. Des distributeurs étaient présents, dont plusieurs venus d’Afrique du Nord, et même du Moyen-Orient, lesquels ont eu l’occasion d’exprimer leur satisfaction quant à la collaboration avec le fabricant français. Des prestataires ont pour leur part présenté certaines de leurs opérations et projets. Régis Cazin, le patron du groupe, a aussi profité de l’occasion pour présenter Mathieu Poveda (photo), récemment recruté en tant que directeur R&D du groupe. La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet cocktail et d’un agréable concert. ■