PRÉSIDENT(E)S DE RÉGION ET MAIRES DES GRANDES VILLES DE FRANCE : ILS DEMANDENT LA RÉOUVER-TURE DE TOUS LES ÉTABLISSE-MENTS CULTURELS RECEVANT DU PUBLIC

Tous partis politiques confondus, cette alliance à l’initiative du Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) dénonce des décisions gouvernementales en matière de reprise des activités culturelles qui tardent à venir, tout en refusant d’adhérer à la distinction souhaitée par le gouvernement entre ces différents lieux de culture : musées, cinémas et salles de spectacle doivent rouvrir tous en même temps dans tout le pays.

Tous ces élus qui demandent le renforcement d’un dialogue et d’une concertation véritables entre les collectivités territoriales et les professionnels ont ainsi signé la déclaration suivante : « Parce que la culture est essentielle au maintien des liens sociaux et à la lutte contre l’isolement, notamment pour celles et ceux qui sont les plus fragiles et souvent premières victimes de la crise sanitaire (jeunes, personnes âgées, étudiants), nous demandons au gouvernement de rouvrir tous les établissements culturels sans exception et d’annoncer une date de revoyure dans un calendrier raisonnable : musées, salles de cinéma et salles de spectacle doivent être ouverts dans un même tempo.

Nous n’acceptons pas de faire des distinctions entre les différents établissements qui tous s’engagent à mettre en œuvre des protocoles sanitaires rigoureux, déjà négociés et validés par le gouvernement. Nous sommes prêts à renforcer encore, si besoin, les protocoles sanitaires en lien avec les différentes collectivités et en fonction de la circulation du virus dans les territoires, et ainsi garantir les meilleures conditions d’accueil des publics et des professionnels. » ■