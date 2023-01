Grace à une équipe jeune et dynamique de salariés et d’intermittents du spectacle, SLJ fournit en matériel et en besoins humains les plus grandes manifestations scéniques de la région Nouvelle-Aquitaine. La société est titulaire du label « Prestataire de service du spectacle vivant ».

Leur clientèle est variée, allant du grand public aux administrations/collectivités, associations, écoles, etc.

Lionel Bourdin, dirigeant, est beaucoup plus tourné vers le présent et le futur que vers le passé et pour preuve, l’entreprise en est aujourd’hui à sa quatrième évolution. En effet, La structure se trouve désormais à deux pas de la technopole du Futuroscope, dont nous pouvons admirer la vue des différents pavillons depuis la boutique. SLJ est initialement issue du domaine de la nuit, et la prestation de soirées fut le premier corps d’activité. En l’espace de presque trente ans, la société a évolué en trois grands axes :

la vente de matériel, l’intégration, la location/prestation. Leur devise est de ne jamais laisser tomber un client et leur atout majeur est de garder une notion de proximité.

Lionel Bourdin explique : « Même si, avec l’équipe, nous sommes parfois pris par le temps, on trouve toujours des solutions pour dépanner, c’est le gage d’avoir des magasins, ça coule de source ! ». SLJ est désormais composée de cinq membres permanents. Lionel Bourdin gère entre autres l’administratif des aspects prestation et intégration. Il est important pour lui d’être sur le terrain et au contact de ses clients. Baudoin, s’occupe des ventes dans le magasin, incluant les ventes en ligne et la gestion des stocks. Maxence, quant à lui, est responsable de la division musique avec notamment la gestion des grands comptes et le développement de cette section, du Web et des marchés publics. David est en charge du parc location et des prestations, incluant les plannings ou encore la gestion des intermittents du spectacle, au côté de Lionel qui l’accompagne dans les grandes décisions. Mélanie gère la comptabilité et s’occupe de la veille des appels d’offre au côté de Maxence.

Il s’agit d’un poste important pour cette entreprise qui intervient majoritairement sur les régions limitrophes de Poitiers, mais pas que ! Enfin, 40 intermittents du spectacle interviennent régulièrement sur les événements extérieurs.

La prestation/location

SLJ dispose d’un parc de location de matériels scéniques assurant des installations son, lumière ou encore vidéo. La société met aussi à disposition des structures de scène adaptées aux besoins de chaque client : plateforme, échafaudage, tribune, podium, etc., et possède également une scène mobile Europodium.

Associée à de nombreuses marques du spectacle, SLJ peut intervenir en complément de matériels existants auprès des salles et des professionnels du spectacle, mais réalise aussi des prestations complètes, recevant parfois même des propositions pour intervenir dans des régions qui sont assez éloignées, comme dans le Nord de la France par exemple.

L’équipe veille toutefois à garder une adéquation raisonnable en termes de tarifs tout en prenant en considération l’éco-attitude. Les frais non négligeables pour mettre à disposition la scène mobile (autoroutes, gasoil) peuvent grimper très vite lorsqu’on mobilise du matériel et un poids lourd plusieurs jours et à des centaines de kilomètres.

Le prestataire reste toutefois très mobile sur tout le territoire. À titre d’exemple, SLJ est intervenu sur la Foire de Dijon, les meetings de Nicolas Sarkozy durant son quinquennat, des conventions médicales, ou encore à l’occasion des vœux du département au Futuroscope… Cette liste est bien sûr non exhaustive.