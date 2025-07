44 ans au service de l’événementiel

Créée en 1981 par Serge Weber, DSE* fut l’un des prestataires français parmi les plus équipés en sonorisation APG. L’entreprise nancéenne proposait deux types de services : la location/prestation, basée à Houdemont, tandis qu’un magasin en centre-ville faisait le bonheur des particuliers et des petites entreprises qui venaient acheter leur matériel. Avec 40 ans d’ancienneté, DSE a acquis une notoriété largement reconnue à l’échelon régional.

Lorsque les line arrays firent leur apparition, DSE opta pour les systèmes Kudo de L-Acoustics. C’est ainsi que la marque de Marcoussis entra chez DSE pour y rester. En 2013, Serge Weber prit sa retraite et Sébastien Rogoza, qui travaillait à ses côtés depuis huit ans, se porta acquéreur de l’entreprise.

Aujourd’hui, la mémoire des « années Weber » est toujours vivace et le numéro 230 de SONO Mag daté de 1998, avec le récit d’une belle installation en APG 9000 pour un concert, figure en bonne place sur le bureau de Sébastien. Souvenirs souvenirs !

Au fil du temps, la vente en ligne s’est développée au détriment du commerce de proximité, et toute l’activité a été regroupée dans les locaux de Houdemont, où sont réunis sur 750 m2 le parc de matériel destiné à la location, la section vente et intégration, et bien sûr la gestion du SAV.

Petite équipe, grande énergie et polyvalence

Aujourd’hui, DSE tourne avec cinq salariés permanents. Parmi eux Sébastien Rogoza, propriétaire de l’entreprise, et Arnaud Guillain, directeur, lesquels sont polyvalents mais chacun avec sa spécialisation : l’installation fixe pour Sébastien, les prestations pour Arnaud. Après avoir passé son bac, Sébastien a suivi une formation de trois ans en son à Rennes, et comme il lui fallait trouver une entreprise pour un stage durant ses études, il a frappé à la porte de DSE. Sa formation terminée, il est revenu à Nancy et a retrouvé DSE, d’abord en tant qu’intermittent du spectacle, puis en CDI.

Arnaud Guillain vient de l’animation événementielle. Il a connu DSE via la location de matériel qu’il sollicitait régulièrement pour ses prestations. Bac en poche, il pensait suivre le cursus Métiers du Spectacle du DMA à Nancy, mais il s’est orienté finalement vers un BTS électro-technique.

Après 15 ans passés chez le loueur vosgien Système Son, c’est quand ce dernier est racheté par le groupe Alive, un peu avant l’épisode Covid, que Didier Claude rejoint l’équipe DSE en qualité de technicien SAV et responsable du service intégration.

C’est du côté familial que Sébastien a trouvé la perle en la personne de sa cousine Carole Pesson. Elle gère l’administratif, la comptabilité, la facturation, la relance des retardataires, et effectue toutes les tâches indispensables à la bonne marche de l’entreprise.

Enfin, dernière recrue à intégrer la structure au 1er janvier 2024, Sébastien Gille affiche lui-aussi une très longue expérience de l’événementiel, travaillant régulièrement avec DSE en intermittent. Aussi, lorsque la création d’un nouveau poste s’avéra nécessaire pour renforcer l’équipe, c’est tout naturellement qu’on fit appel à ses services. Sous le titre de chargé d’affaire, Sébastien Gille est aussi polyvalent que ses collègues, capable de passer de la location à la préparation de prestation, l’établissement de devis, etc.

Pour cette petite équipe, les journées s’écoulent à la vitesse de la lumière, car chez DSE le travail ne manque pas. Mais l’entreprise est labellisée pour embaucher des intermittents du spectacle et peut s’appuyer sur un réseau d’une vingtaine de techniciens qu’elle emploie régulièrement, ce chiffre pouvant grimper jusqu’à une soixantaine d’intermittents différents sur une année complète.

De belles réalisations

Par le passé, DSE a eu la charge de la sonorisation du SIAE, plus connu sous le nom de salon du Bourget. Ce rendez-vous de l’industrie aéronautique mondiale est organisé toutes les années impaires. On retrouve également le nom de DSE lors de l’inauguration du viaduc de Millau, le 14 décembre 2004.

Plus récemment, DSE s’est vu attribuer l’installation des espaces de conférences de la 128e édition du CSP (congrès national des sapeurs-pompiers), tenue au Parc Expo de Nancy. Cette importante manifestation biennale se déplace de ville en ville.