Créée en 2018, la prime de pouvoir d’achat, aussi appelée « Prime Macron », a été reconduite en 2020 par des dispositions prévues à la loi de financement de la Sécurité sociale du 24 décembre 2019. Sont concernés les salariés en contrat de travail dont la rémunération ne dépasse pas l’équivalent de trois fois la valeur annuelle du Smic brut sur les douze mois qui précèdent son versement. Cette prime exceptionnelle, exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales, est versée par l’employeur, pour un montant maximum de 1 000 € par bénéficiaire. Elle ne peut en aucun cas remplacer les rémunérations légales ou contractuelles versées par l’employeur, ni les augmentations ou les primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Enfin, condition ultime, à l’exception des associations et fondations reconnues d’utilité publique, les exonérations sociales et fiscales ne s’appliquent que si l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement, la prime devant être versée au plus tard le 30 juin 2020. ■