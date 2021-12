Processeur L-ISA en V2

Le fabricant de solutions de diffusion électroacoustiques L Acoustics révélait en 2016 son système immersif L-ISA, destiné au mixage orienté objets. Le moteur de traitement audio 3D sera bientôt disponible en V2, avec plus de puissance, des performances et une flexibilité étendues.

L-ISA II double les capacités de son ainé, avec 64 entrées et 128 sorties potentielles par unité. Mais pour répondre aux demandes de différentes échelles, il sera disponible dans quatre configurations de sorties, 16, 32, 64 et 128 correspondant à un coût de licence échelonné, dans un hardware « standard » et donc évolutif. L-ISA II occupe 3U. L’audio est relié en AVB-MILAN et en MADI. Un pont peut être réalisé entre des formats différents en entrée et en sortie.

Le processeur se contrôle à distance par le logiciel L-ISA Controller et s’associe à L-ISA Studio pour permettre aux utilisateurs de créer des designs immersifs pour la scène et le studio. L-ISA II est aussi compatible avec DeskLink qui permet le contrôle des objets sonores par les consoles DiGiCo, SSL et Yamaha. Les collaborations avec BlackTrax, SpotMe de Robert Juliat, Modulo Pi et Zactrack

sont toujours utilisables. ■