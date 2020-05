Le LC200 de Lumens permet d’enregistrer, de créer des affichages vidéo et de diffuser en live en 1080p jusqu’à quatre sources vidéo HDMI, ou trois IP et quatre sources audio. Des titres, logos ou arrière-plans peuvent être ajoutés pour agrémenter vos affichages. Avec une capacité de 1 To, il est aussi possible d’enregistrer les fichiers sur un disque dur externe. ■