processeurs matriciels vidéo NOVASTAR SERIE H

Nous avons récemment eu l’occasion de nous entretenir avec Julia Chen, directrice marketing de NovaStar, pour échanger autour des processeurs matriciels vidéo novateurs de la série H. Ces systèmes contiennent une grande puissance. Voyons ce qui les rend si uniques.

Avant d’entrer dans les détails, pourriez-vous nous faire un résumé rapide de la série H ? Quel est le but principal de cette solution ?

Julia Chen : Fidèle à notre tendance, qui est de créer et de proposer des produits tout en un, la série H est le premier processeur et contrôleur intégré de l’industrie. Cela rend l’intégration du système vraiment simple. La série dispose également d’un traitement vidéo 4K, ce qui la rend idéale pour les grands murs vidéo dans les applications où la finesse est prépondérante.

A première vue, cela sonne bien. Regardons un peu plus en détail. Avec tous les différents protocoles disponibles, la connectivité est toujours un problème important dans l’industrie. Quels sont ceux pris en charge ici ?

J. C. : La série H est basée sur une conception modulaire pour les entrées et les sorties, ce qui vous permet de les permuter en fonction de vos besoins. Elle peut fournir jusqu’à 40 entrées et 80 sorties en tout. Les formats 3G-SDI, DP1.1/1.2, DVI, HDMI1.4/2.0, CVBS, VGA et IPC sont tous pris en charge, soit à peu près tout ce que vous chercherez à utiliser.

Beaucoup de clients se soucieront certainement du nombre de couches disponibles. Comment fonctionne cette série ?

J. C. : Il existe de nombreuses couches pour donner à l’utilisateur la liberté de créer ce qu’il veut. Chaque carte de sortie peut exécuter 16 couches 2K ou quatre couches 4K. Cela signifie que l’unité entière peut fournir 80 couches 2K ou 20 couches 4K. C’est suffisant pour presque toutes les applications.

Il y a évidemment énormément de puissance dans cette boîte. Chaque fois qu’une unité fournit autant de fonctionnalités, la complexité de l’interface et du contrôle peut devenir un problème. Comment la série H gère-t-elle cela ?

J. C. : Nous avons conçu ce produit de A à Z avec un contrôle convivial à l’esprit. La série H utilise une interface web intégrée par glisser-déposer, ainsi que le monitoring du panneau avant, ce qui rend le contrôle intuitif et simple. Il existe également une tonne de préréglages utilisateur personnalisés (2 000 au total), lesquels peuvent être rapidement sélectionnés pour les applications. Nous avons également ajouté la planification automatique avec des effets de fondu entrant et sortant, allégeant ainsi les opérations en direct. La gestion des utilisateurs est également très simple. Le contrôle de réseau local prend en charge 50 utilisateurs simultanés.

Vous avez mentionné la gestion basée sur le Web. Quelles sont les plateformes prises en charge ?

J. C. : Windows, macOS, iPad et le protocole APP. Donc, quoi que vous utilisiez, nous sommes là pour vous.

Je vois que la série H est annoncée comme « à latence ultra-faible ». Pouvez-vous nous en dire plus ?

J. C. : Bien sûr. Nous avons donc la latence de tout le système sous deux images, ce que nous étions vraiment fiers d’obtenir. Les solutions traditionnelles ont une latence d’environ cinq images. Supprimer trois images de latence aide vraiment à rendre l’expérience de visionnage fluide et transparente. Nous disposons également de notre propre technologie de synchronisation propriétaire, qui garantit l’absence de décalage. Le Genlock à deux et à trois niveaux est également pris en charge.

H est donc davantage une série qu’un seul produit. Pouvez-vous nous parler un peu des différentes unités ?

J. C. : Actuellement, deux unités composent la série H, le H5 et le H9. La principale différence entre les deux est que le H9 dispose de plus de canaux d’entrée, de cartes de sortie et d’une capacité de charge totale plus élevée.

Vous avez donné de très bons arguments sur ce que la série H peut faire. A quel type d’applications convient-elle ?

J. C. : Il existe fort peu de domaines que la série H ne puisse pas couvrir, mais les applications qui nous apparaissent les plus évidentes sont les théâtres, les casinos, les salles de banquet, les grandes salles de conférence, les expositions, la radio et la télévision.

La série H semble donc couvrir tous les besoins. Merci beaucoup pour cet examen approfondi du processeur matriciel vidéo tout en un de la série H.

J. C. : C’est toujours un plaisir d’échanger avec vous. Pour plus d’informations sur la série H, contactez-nous en envoyant un e-mail à : europe@novastar.tech ■