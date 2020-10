PROCESSEURS VIDÉO NOVASTAR

Novastar présente la série de processeurs vidéo matriciels H, qui simplifie énormément les intégrations. D’une capacité de 52 millions de pixels, elle peut piloter des murs ultralarges dotés d’un pitch très fin. Son design modulaire permet jusqu’à 40 entrées en HDMI (1.3 ou 2.0), DVI, DP, VGA, SDI, et 80 sorties RJ45 vers des écrans LED. Le processeur peut gérer jusqu’à 80 sorties 2K ou 20 sorties 4K selon les besoins. Le système dispose d’une latence de deux images (contre cinq dans les solutions traditionnelles). Les processeurs sont disponibles en version H9 (9U et capacités maximum), H5 (5U et 31,2 millions de pixels en 12*4K) et H2 (2U et 20,8 millions de pixels en 8*4K). ■