PRODUCTION DE CONTENUS AVEC SENNHEISER

Pour les créateurs de contenus, le Sennheiser MKE 400 est un micro-canon compact et ultra-directionnel adapté aux caméras DSLR/M et aux appareils mobiles. Pour la vidéo, le micro-cravate Sennheiser XS Lav promet un son clair et naturel. Il existe en version XS Lav Mobile avec connecteur TRRS et XS Lav USB-C avec connecteur USB-C. Enfin, retrouvez ces modèles dans les Mobile Kits, qui comprennent un trépied Manfrotto Pixi Mini et une pince pour smartphone Sennheiser, pensés spécifiquement pour ceux qui produisent des contenus et vlogs sur leur smartphone. Le Mobile Kit se vend également séparément comme accessoire de microphones existants. ■