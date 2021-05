Production virtuelle : étude de cas sur le Today Show

Ecrit par :

Jonathan Davila (the President de Diamond View, Emmy winner), Daniel Mallek Creative Director de Diamond View)

Jon est le président de Diamond View, une agence de vidéo créative primée cinq fois aux Emmy Awards avec des clients notables tels que the Atlanta Braves, les Big Brothers Big Sisters of America, Jack Daniels, Hyatt et bien d’autres.

Que faut-il pour créer une émission de réalité virtuelle destinée à une télévision nationale ? Nous allons analyser de plus près la production virtuelle apparue dans l’émission The Today Show, qui a été diffusée pendant le week-end du Super Bowl.

1. Création : l’objectif principal de cette présentation était de mettre en valeur la puissance de la production virtuelle. La clé d’une production virtuelle réussie est que vous ne devez pas vous rendre compte que ce que vous regardez n’est pas réel. Nous avons conçu nos décors pour être aussi immersifs que possible et avons conservé la « révélation » de notre décor virtuel pour la toute fin de la vidéo. Notre objectif, avec chaque environnement, était de créer un espace réaliste qui aurait pu être filmé sur place (et que le spectateur croit réel). Ce n’est que dans la scène finale que le public se rend compte que toutes les scènes ont été tournées dans un studio.

2. Préproduction : lorsqu’il a reçu le feu vert, nous avons eu moins d’une semaine pour produire entièrement ce projet. Cela signifie que l’équipe a dû être bookée, les accessoires réservés, les horaires de tournage créés et le concept affiné, le tout en l’espace de quelques jours. Nous avons également eu la contrainte supplémentaire de devoir concevoir plusieurs environnements virtuels à diffuser sur le plateau LED. Ceux-ci ont été créés et testés dans Unreal Engine plusieurs fois avant le jour de la production.

3. Production : La création de cette émission a nécessité une journée complète de huit heures de tournage. Lorsque le correspondant de NBC, Kerry Sanders, est arrivé, nos réalisateurs l’ont guidé à travers le plateau et les story-boards. Ensuite, il était temps de lancer les caméras. Les données visuelles ont été traitées en temps réel à partir d’Unreal Engine via un processeur NovaStar H9 et reçues par des cartes A8 intégrées dans chacun des panneaux Vū pour créer des visuels HDR hyperréalistes. Le système de suivi Mo-Sys dans les panneaux du plafond a également permis à l’image d’arrière-plan de changer de perspective lorsque la caméra se déplaçait pour suivre le sujet. Vous pouvez voir à quoi cela ressemblait pendant la production avec ces images des coulisses.

4. Postproduction : tandis que l’équipe de NBC Today Show s’occupait du tournage, du montage de l’interview, nos rédacteurs se sont attaqués au clip virtuellement produit. L’une des clés pour que la production virtuelle ait l’air réelle est la conception sonore ajoutée en postproduction. Lorsque vous regardez le dernier tableau, écoutez les sons tels que des oiseaux dans la jungle, la gifle lorsque Kerry se frappe le cou et le grondement du chariot. Tout cela a été ajouté en post pour rendre la production plus immersive en tenant compte de tous nos sens. L’ensemble du montage a nécessité un temps d’exécution de deux jours, ce qui est incroyablement efficace, en raison de notre capacité à capturer les effets visuels directement à la caméra, dans un décor virtuel hyperréaliste. Vous pouvez retrouver cet extrait du Today Show avec le lien ci-dessous et en apprendre plus sur la technologie de production virtuelle de Vū en visitant vustudio.io

Pour voir la vidéo, cliquez ici. ■