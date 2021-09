Les fabricants Bolin et Patton mettent sur le marché les premiers appareils compatibles avec la version vidéo du réseau. Chez Bolin, on trouve les deux caméras D412 (4K60) et D220 (full HD), et deux décodeurs D10H (HDMI) et D20S (A2G-SDI) ; chez Patton, les modèles FPX6000, qui sont des décodeurs encodeurs. ■