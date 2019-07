PROEL FREE 10LT

Proel nous propose avec ce modèle Free 10LT un produit assez complet et bien fini en polypropylène, avec grille métallique et trolley de transport. La poignée sur la face supérieure juxtapose une trappe pour ranger le microphone HF main et la télécommande. La face avant reprend le dessin classique : pavillon en haut pour moteur 1” et haut-parleur de 10” en bas. La conception acoustique est de type Bass-reflex avec deux larges évents. On peut la mettre sur pied, une embase équipe la partie inférieure de l’enceinte. Toute l’électronique prend place à l’arrière dans un espace assez conséquent.

L’ensemble des entrées et réglages est bien conçu, c’est aéré, clair et efficace. Nous trouvons dans cet espace, en partant du haut, un module de réception HF et son connecteur pour l’antenne externe. A côté, un emplacement obstrué par un cache démontable permet d’installer un deuxième récepteur. Le câblage du module et le connecteur pour la deuxième antenne de réception sont déjà en place. L’installation en est grandement simplifiée. Vient ensuite l’ensemble lecteur de carte SD, de clé USB, récepteur Bluetooth et IR pour la télécommande. Proel nomme cette zone « Media player », elle regroupe tous les systèmes de lecture de sources numériques. En dessous, c’est l’analogique qui a voix au chapitre. La première entrée est de type ligne avec connecteur mini-jack 3,5 mm ou RCA.

Son niveau se règle par un potentiomètre rotatif qui permet aussi d’ajuster le niveau des sources « Media player ». C’est l’un ou l’autre, source ligne ou « Media player », et la sélection se fait via un petit interrupteur à poussoir. La partie mixage est complétée par deux entrées combo. Des potentiomètres en règlent le niveau et des interrupteurs, le type de sources, ligne ou microphone. La correction de tonalité fait appel à un réglage pour le grave et un pour l’aigu. Enfin, un potentiomètre se charge d’ajuster l’écho et un dernier le niveau général de l’enceinte. Le mixage est disponible sur un jack de sortie « line out ». Quatre LEDs visualisent l’état de charge de la batterie, tandis qu’une bicolore passe du bleu au rouge pour indiquer la limite avant saturation