Profitez de l’accès gratuit à SONO Mag !

En ce moment, votre magazine préféré met à disposition gratuitement toute sa collection, habituellement réservée aux seuls abonnés ! Retrouvez tous les contenus SONO Mag à la maison, avec aujourd’hui, une rétrospective consacrée à notre numéro 442.

Bonne lecture !

https://sonomag.fr/sono-442/#1

REPORTAGES

Page 38 – Salon algam, interview de Benjamin Garnier

Page 42 – Hippodrome Paris Longchamp, Bose Pro à l’honneur

Page 46 – Eurovision, les coulisses des solutions HF, retours, ears, lumière et rigg

Page 70 – Eole, une maquette en son et lumière

Page 82 – Sonovente et Univers-Son, le paradis de la création musicale à Paris

TESTS, TUTOS

Page 86 – RANE Table de mixage Seventy-Two + Contôleur Twelve, Régie Dj

Page 94 – La régie son, pas à pas – 2ème partie, le choix du matériel

Page 104 – Rycote Mic Protector Case, protection micro

Page 110 – Système Coda Audio APS, enceinte large bande

Page 120 – Chauvet Maverick MKII Profile

Page 128 – Cameo Zenit B 60, Par Led

Page 134 – Dossier Levage Mobile, 1ère partie ■