PROJECTEUR F2 FC CAMEO

Ce projecteur Fresnel est destiné à un usage professionnel en télévision et en théâtre. En mode CCT, les nuances de blanc peuvent être réglées de 2 800 à 10 000 K avec un IRC constant supérieur à 90, tandis que la correction du vert et du magenta permet d’adapter ces nuances aux teints de peau, aux capteurs de caméra ainsi qu’à l’éclairage ambiant. La lentille de qualité de 200 mm permet de générer un faisceau lumineux aux contours peu prononcés avec un angle de dispersion pouvant être réglé manuellement de 18 à 55° en continu, du spot au flood et autres positions intermédiaires. La fonction Quicklight permet un contrôle instantané du projecteur sans avoir à parcourir le menu. ■