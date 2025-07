Pour faire suite au modèle Alcor, Starway présente Actarus, un projecteur sur batterie conçu pour des applications polyvalentes. Il est équipé de 15 LEDs de 20 W RVB+Lime et présente une autonomie élevée. Compact et ergonomique, il est fabriqué en fonte d’aluminium et peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, avec un indice de protection IP65. Le projecteur dispose d’une connectique IP65 DMX+True1, d’un système de commande sans fil DMX compatible Wireless Solution, et d’une télécommande. Il est livré avec des accessoires tels que des filtres magnétiques et un volet coupe-flux escamotable, le tout dans un flight-case. L’ouverture native est de 10°. Actarus est disponible en précommande.