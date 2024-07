Le fabricant français Ereimul propose un système d’éclairage LED matriciel pour des effets dynamiques et volumétriques intelligents et complexes. La gamme de projecteurs, jusqu’alors composée des dalles Elidy-S et Elidy-Big et des linéaires Elidy-Strip5 et Elidy-Strip15, se voit complétée aujourd’hui par sa version unitaire, le PixElidy-S. Ledbox Company vous accompagne dans l’étude et la mise en œuvre de votre système.

N’hésitez pas à les contacter par mail à l’adresse : info@ledbox.fr, ou encore par téléphone au 01 49 21 10 10.

https://ledbox.fr/produit/ereimul-mini-projecteur-led-pixelidy-s