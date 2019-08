PROJECTEURS DE SON ECLER IP56

La gamme d’enceintes acoustiques compactes spécialisées Essential s’agrandit avec les modèles eCMP8 et eCMP12, des projecteurs coaxiaux deux voies haute efficacité destinés à une utilisation en plein air. Certifiés IP56, ces boîtes sont aussi protégées du soleil par un écran spécifique. La eCMP8 (8’’ + 1,4’’) accepte 150 W RMS dans 8 Ohms et délivre 117 dB SPL max. Sa dispersion est de 100 x 100°. La eCMP12 (12’’ + 1,7’’), supporte 300 W, toujours dans 8 Ohms, pour 122 dB SPL max. La dispersion est focalisée à 80 x 80°. Le transformateur 70/100 V est incorporé aux enceintes, et différentes options sont possibles. ■