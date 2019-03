PROJECTEURS FRESNEL CAMEO

Les projecteurs Fresnel professionnels F2D et F2T avec lentille de qualité de 200 mm et flux lumineux élevé de 15 000 lm (F2D) et de 12 500 lm (F2T), sont compatibles RDM et génèrent un faisceau avec angle de dispersion réglable en continu de 15 à 40°. Ils disposent d’une LED de lumière naturelle de 240 W et d’une température de couleur de 5 400 K (F2D) et 3 200 K (F2T). Ils offrent six modes de pilotage DMX, une fonction de stroboscope rapide et quatre courbes de gradation en 16 bits, avec réponses réglables et six fréquences de modulation de largeur d’impulsion au choix. Le boîtier est équipé d’un encodeur rotatif et d’un écran OLED. Les raccords DMX cinq broches et prises électriques Power-Twist permettent un montage en cascade. ■