Messe Frankfurt annonce que Prolight + Sound 2026 ne se tiendra pas en tant qu’événement indépendant. Faute d’un nombre suffisant d’inscriptions après la période de pré-réservation, le salon dédié aux technologies du spectacle et de l’événementiel sera intégré comme espace thématique au sein de Light + Building, prévu du 8 au 13 mars 2026 à Francfort.

Cette décision vise à permettre aux exposants, notamment des secteurs de l’éclairage, de la signalétique numérique et de la sécurité, de bénéficier des synergies avec le salon international de l’éclairage et des technologies du bâtiment.

Messe Frankfurt prévoit également un programme spécifique et des visites guidées pour valoriser cet espace.

La marque Prolight + Sound reste maintenue, avec notamment une édition prévue à Bangkok à partir de 2026.