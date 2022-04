Prolight + Sound se prépare pour un redémarrage réussi

Le salon se tiendra à Francfort du 26 au 29 avril 2022, sans le Musik Messe qui maintient son annulation pour cette année. Bénéficiant d’un fort soutien de l’industrie, Prolight + Sound fera la place belle au spectacle vivant ainsi qu’au monde de l’enregistrement et couvrira dans ses conférences les priorités auxquelles l’industrie du divertissement est confrontée :

la recherche de personnel qualifié ainsi que des solutions pour des événements plus verts avec une journée dédiée, baptisée Green Day, le 27 avril. ■

Organisateurs et exposants se disent confiants et heureux de retrouver leur salon, dont le programme détaillé et la billetterie sont ouverts sur le site www.prolight-sound.com