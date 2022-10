PROLIGHTS ArcPod, maintenant en blanc variable

Les projecteurs extérieurs ArcPod 15VW, ArcPod 27VW et ArcPod 48VW ont une plage de blancs réglable entre 2 700 K et 6 500 K, bénéficiant de leur bichromie pour produire un lumière blanche puissante tout en préservant une valeur élevée d’IRC et de TM30. L’ArcPod 15VW a une sortie de

15 000 lm, tandis que l’ArcPod 27VW produit 26 000 lm. L’ArcPod 48VW a une luminosité exceptionnelle de 46 000 lm. Leur corps en aluminium moulé sous pression robuste et IP66, résistant aux intempéries, ne reçoit pas de ventilateur. Les luminaires ArcPod ont divers angles de faisceau natifs, et PROLIGHTS a développé des optiques supplémentaires pour faire varier les angles. ■