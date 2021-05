PROLIGHTS ASTRA BEAM260IP

Annoncé comme nouveau leader de la gamme, plus brillant, précis et léger que les modèles concurrents de la même gamme, l’Astra Bea-m260IP est un asservi compatible avec une utilisation extérieure (IP 65). La source est une lampe Sirius HRI 260 W Pro utilisable pendant 6 000 heures, quasiment sans maintenance grâce à la protection de la machine. Son faisceau est capable de se resserrer à 2° et d’induire 500 000 lux à 10 m dans ces conditions. Construit sur un châssis aluminium, l’Astra Beam260IP est robuste. En cas de besoin de maintenance, la Prolight IP Test Box permet, après remontage, de garantir l’indice IP 65. La commande se réalise en DMX, RDM, avec et sans fil, ainsi qu’en Ethernet avec l’Art-Net et le sACN. ■