L’hybride laser est là

Prolights passe au laser. C’est dans l’ordre des choses, nous allons voir de plus en plus de sources au phosphore blanc ces prochaines années, la technologie arrivant à maturité. Cette dernière est cependant souvent cantonnée aux beams, alors que la marque italienne a opté cette fois pour un hybride, format qu’elle maîtrise, disposant déjà de plusieurs références dans son catalogue. Voyons voir ce que ce changement de source lumineuse permet.

Une présentation soignée

Dans la gamme Astra Hybrid, nous trouvons déjà le 420 à lampe et le 330 à LED (en version IP20 et IP65), que nous avons déjà testés. On retrouve donc le style habituel de la marque, projecteur élégant avec comme signe distinctif les triangles du logo Prolights faisant office d’évents. Nouveauté qui saute aux yeux, la marque italienne a ajouté des poignées rétractables sur les bras. Pratiques, simples à utiliser et design, elles sont toujours complétées par deux autres traditionnelles sur la base. IP65 oblige, on constate qu’il y a huit vis qui sécurisent chaque demi-capot, prévoyez du temps au démontage, mais nous y reviendrons. Chose qui se fait rare, nous avons le droit à des loquets d’axes dans les deux sens.

À l’avant, la zone dédiée à l’écran présente un bel affichage, cinq boutons physiques, des LEDs pour l’Ethernet et le W-DMX, nom et marque du projecteur. Le tout est protégé par un plastique noir qui n’est pas du plus bel effet. Sous la machine, quatre camlocks, des attaches pour élingue, et des instructions en anglais et français, on apprécie l’attention.

Enfin, à l’arrière, la partie connecteurs est très concentrée, DMX In/Out, alimentation en True1 In/Out, double Ethernet et un USB-A pour les mises à jour. Sans oublier l’antenne pour le CRMX.

Source et optique

Pourquoi passer au laser, allez-vous me demander ? Ce type de source très directive permet d’obtenir des zooms très serrés. Le côté saisissant de cette machine est sa plage de zoom de 0,6° à 52,7° annoncés et plus de 400 000 lux à 20 m pour une source de 260 W. Impressionnant. Un gros travail a été fait au niveau de la lentille de 165 mm pour permettre un tel débattement. Bon, en revanche, si le boulet est présent et la trichromie efficace, complétée par une roue de couleur, ne vous attendez pas à des miracles en termes d’IRC, le laser n’est tout bonnement pas fait pour cela. On vous montrera plus loin la comparaison de spectre entre le Hybrid 330 LED et ce projecteur.