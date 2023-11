Prolights Astra Hybrid330

Le trois-en-un de Prolights

Les projecteurs hybrides ont eu leur heure de gloire il y a quelques années quand tous les grands constructeurs en proposaient au moins une version. Ces machines, conçues dans le but de pouvoir jouer le rôle de wash, beam et spot à la fois, sont moins utilisées car le cahier des charges n’était souvent pas vraiment rempli. Aujourd’hui, c’est à la marque italienne Prolights de nous en proposer une version à source LED avec de grandes ambitions (voir le mot du chef produit). On va donc l’essayer avec intérêt.

Découverte

Comme à son habitude, Prolights a choisi un design épuré pour son projecteur, à la finition très ronde et lisse. Une lentille de 140 mm trône fièrement à son sommet. Sur les bras nous retrouvons le logo triangulaire de la marque, et on peut admirer les évents stylisés présents sur la tête et la base reprenant un élément de ce logo. Bonne transition pour parler justement de cette base, sur laquelle s’affichent deux belles poignées.

D’un côté, on y trouve un écran de contrôle flanqué de cinq boutons en cercle, d’un bouton permettant d’activer la batterie pour modifier les paramètres hors secteur, d’un port USB de mise à jour et de trois LEDs indiquant la présence de signal Ethernet ou de W-DMX. À l’arrière, une connectique complète en DMX cinq broches, True1 et Ethernet fait plaisir à voir. Sans oublier que le projecteur est compatible avec le W-DMX et CRMX à l’aide de l’antenne située dans l’une des poignées.

Sous la machine enfin, on va trouver quatre camlocks et un œillet pour élingue de sécurité.

Source et optique

La source de 330 W de LEDs blanches est annoncée pour une température de couleur de 7 000 K, et surmontée d’une lentille de 140 mm. Prolights a équipé son projecteur d’un filtre permettant de passer d’un IRC de 70 à 90. Le débattement du zoom est très conséquent, présentant des chiffres de 3,5° à 52°, logique quand on veut faire du beam.

Il nous reviendra bien sûr de tester toutes ces grandeurs.

Les menus

La page principale des menus affiche énormément d’informations. Adresse, mode, température, protocole, courbe de gradation et vitesse des ventilateurs. C’est très utile quand on veut vérifier rapidement que tous les projecteurs sont bien configurés de la même manière. Quatre grandes catégories organisent le tout. Connect pour l’adressage, le mode et la configuration de l’Ethernet, Setup pour les paramètres et options, Advanced pour la calibration, le contrôle manuel, et enfin Informations. Les boutons bougent un peu trop dans leur emplacement à notre goût, mais font un clic satisfaisant qui nous permet d’être sûrs d’avoir bien validé une option.