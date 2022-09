Prolights Astra Hybrid420

L’Astra Hybrid420 est un asservi hybride très performant en beam et wash, et le mode spot propose un étale parfait. Elle est livrée avec une lampe à décharge longue durée de 420 W permettant une lumière extrêmement brillante, associée au système optique de conception italienne qui offre une plage de zoom de 2,4º à 40º. Les fonctionnalités comprennent un système de mélange de couleurs CMJ linéaire et trois roues de couleur avec 15 filtres dichroïques. Avec 18 gobos statiques plus neuf gobos rotatifs interchangeables, l’Hybrid420 est également doté d’une roue d’animation, de deux prismes qui se chevauchent et d’un filtre frost. Le contrôle se réalise en DMX/RDM, ArtNet, sACN et DMX sans fil. ■