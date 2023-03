Prolights Astra Profile400

L’Astra Profile400 est un profil asservi LED compact efficace et puissant. Il dispose d’une source LED de 400 W calibrée à 7 000 K et d’un zoom fluide de 6,5º à 50º. Cet asservi est doté d’un vaste ensemble de fonctionnalités, telles que des volets motorisés à quatre couches, des roues CMJ et CTO linéaires, des roues de couleur et de gobos, une roue d’animation, un filtre frost, un prisme et un iris. La roue des couleurs comprend un filtre qui augmente la valeur d’IRC et atteint un blanc de 6 000 K, parfait pour les applications de diffusion et de studio. L’Astra Profile400 remplace les appareils à forte consommation d’énergie. Malgré ses nombreuses fonctionnalités, ce projecteur est très compact et léger. ■