PROLIGHTS ASTRA WASH19PIX (ML683)

Cette lyre wash compacte est équipée de 19 modules LED Osram Full RVBB de 40 W avec un zoom longue course de 4 à 54 ° pour une utilisation en wash ou en beam. Elle dispose d’une corolle lumineuse RVB située en périphérie de la tête qui permet de décupler les effets visuels. Chacune des LEDs 40 W peut se piloter indépendamment, et le projecteur dispose d’effets statiques et dynamiques préprogrammés incluant des réglages de couleurs en premier et second plans, d’indexation, de vitesse et de direction. Il offre une gestion avancée des couleurs, sa partie pixel peut être mappée sur une adresse DMX, et il est contrôlable en DMX, RDM, W-DMX, Art-Net, sACN ou Kling-Net. Pour une version compacte, voir l’Astra Wash7Pix (ML682). ■