Les pixels venus d’Italie

La marque italienne Prolights est toujours aussi prolifique. Distribuée par ESL en France, son catalogue couvre un spectre impressionnant, avec une offre gigantesque pour tous les prix. J’avais testé dans le dernier comparatif l’AstraWash7Pix.

C’est aujourd’hui sa version IP65 qui nous est proposée, projecteur compact, léger, pixellisable aux nombreux protocoles de contrôle. Donc direction l’Italie !

Présentation

AstraWash 7PixIP est un projecteur tout en rondeurs : la tête, les bras, la base, tout est arrondi, ce qui lui donne une silhouette fluide. À 11,3 kg pour un encombrement de 300 x 424 x 213 mm, c’est aussi l’un des plus compacts de ce panel. L’IP65 est assuré, ce qui lui ouvre les portes des prestations extérieures. Les bras sont relativement gros dans cette silhouette, gravés du logo de Prolights. Les matériaux sont de qualité, l’assemblage bien réalisé.

À l’avant, les touches du panneau de commande sont disposées en pétales autour d’un bouton de validation central. L’écran fonctionne sur batterie, on peut donc consulter les informations sans allumer la machine. À l’arrière, on note la présence d’une antenne sans fil saillante, destinée au W-DMX, qui dépasse légèrement du gabarit mais ne pose pas de problème pratique (sauf pour le coucher sur cette face, cf. notre photo). Sous le projecteur, quatre camlocks attendent leurs crochets, et deux points d’accroche pour élingue sont disponibles. On trouve également une série d’instructions réglementaires en français et anglais.

Côté connectique, c’est complet : DMX cinq broches In/Out, True1 In/Out, double Ethernet pour le réseau – 7PixIP est d’ailleurs compatible avec les protocoles ArtNet, sACN, Kling-Net et W-DMX. Le tout pour un prix très raisonnable.

Source et optique

Sept LEDs de 40 W en RVBB occupent la lentille frontale, disposées selon le motif en pétale devenu standard sur ce type de machine. Chacune est pixellisable individuellement via le Pixel Engine, adressable séparément ou à la suite des paramètres DMX principaux. Le fabricant annonce une plage de zoom de 4° à 56°, nos relevés au tenth peak donnent 5,95° à 56,7°, la mesure de 4° peut être trouvée au half peak. Prolights propose deux modes de zoom : Standard, qui donne un faisceau rond homogène, et Pixels, qui laisse davantage apparaître les optiques individuelles et permet de serrer encore plus fort. Un bon outil pour ceux qui souhaitent serrer plus fort, au détriment de la rondeur de l’impact.