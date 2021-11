PROLIGHTS ECLCYC 050 ET ECLCYC 100

Les EclCyc sont des barres de LEDs compactes (11 cm de hauteur) conçues pour un usage en bain de pied ou en fond de scène. Le système optique et la conception mécanique permettent une installation à une distance de 1 à 3 m de la surface à éclairer et un espacement jusqu’à 3 m entre les uns et les autres, sur un ou deux linéaires. Elles sont équipées d’une LED RVB + blanc chaud pour l’obtention de blancs de 2 800 à 6 500 K, offrant des valeurs d’IRC à 92, de R9 à 93 et TLCI à 92, ainsi qu’un rendement de 80 lm/W. Elles sont dotées d’une interface graphique et leur contrôle s’effectue en DMX RDM, DMX sans fil (W-DMX), sACN ou Art-Net. Les EclCyc peuvent être posées au sol ou accrochées grâce aux platines oméga fournies. ■