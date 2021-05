PROLIGHTS ECLDISPLAY

Ces luminaires destinés à l’éclairage muséographique ou commercial proposent de multiples options de sources, de couleurs, d’optiques et d’accessoires, conduisant à plus de 7 000 combinaisons possibles à partir du même corps élégant. Le contrôle de la lumière peut se réaliser de multiples façons et le faisceau prendre des caractéristiques variées d’angles et de bords. ■