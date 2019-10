PROLIGHTS ECLIPSE PANEL TWC

Ce panneau LEDs a été spécialement conçu pour des applications en studio. Il est équipé de LEDs custom RVB + blanc chaud, qui permettent d’obtenir un éclairement en couleur ou en blanc, de 2 800 à 10 000 K. Il délivre plus de 29 000 lumens et dispose d’une très haute qualité colorimétrique (IRC > 94/R9 > 92/TLCI > 94,4). Il offre aussi une fonction Amber Shift (émulation tungstène sur la gradation) et une correction des niveaux vert/magenta. Les LEDs peuvent se piloter indépendamment sur huit secteurs pour des effets dynamiques. Son alimentation est intégrée et son contrôle se fait en DMX RDM ou en W-DMX. ■