Ces découpes LED compactes et puissantes, conçues pour des événements extérieurs grâce à leur IP65, sont disponibles en 3 100 ou 5 500 K et offrent un flux supérieur à 5 000 lumens. Les nez zoom se commandent séparément et sont disponibles en 15/30 ° ou en 25/50 °. Un iris et un porte-gobos peuvent s’insérer. Le contrôle se fait en DMX RDM ou en W-DMX. ■