Prolights EclMini

Voici une gamme de luminaires LED ultra-compacts et discrets pour les galeries, le commerce de détail et l’hôtellerie. Deux versions principales existent : l’EclMini DAT, qui dispose d’un pilote intégré avec DMX/RDM, DALI Type 6 et gradation par bouton local, et l’EclMini CC, qui se connecte à une alimentation externe à courant constant et à un pilote. Les deux versions ont une source LED blanche à haut rendement de 18 W et à IRC élevé, disponible en 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K ou 5 600 K. Il existe une large gamme d’optiques, y compris des profils 19°, 26°, 36°, 50° ou des optiques de wash zoomables 15°-30° ou 25°-50°. Les unités sont disponibles en noir ou blanc. ■