Ces panels LED promettent toutes les nuances de blanc, des couleurs profondes et une multitude d’effets dynamiques, dont une sélection préprogrammée. Ils sont contrôlables en DMX, RDM ou WDMX, via les fiches XLR ou l’antenne wireless intégrée. La gamme propose de nombreux accessoires, et leur alimentation sur batterie permet une utilisation simplifiée. ■