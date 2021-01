PROLIGHTS ECLPROFILE CT+

Ce projecteur ellipsoïdal à LED propose un mélange de six couleurs. Conçu pour atteindre la meilleure qualité de lumière pour les tons blancs (2 800 à 10 000 K) et de spectre colorimétrique, sa matrice de LED personnalisée et son puissant contrôle des couleurs intégré assurent des blancs brillants et de haute qualité et jusqu’à 97 d’IRC, en gardant une sortie cohérente et en garantissant un total contrôle de la lumière. On y retrouve des fonctions théâtrales telles que l’émulation de tungstène sur la gradation, les gels de couleur et le CTO virtuel ainsi que les fonctions de studio, telles que la correction +/- du vert sur le CCT blanc linéaire. ■