PROLIGHTS ECLPROFILE FWVW, ELLIPSOÏDAL À BLANC VARIABLE

Ce projecteur à LED blanche peut être ajusté, en termes de température de couleur, de 2 700 à 5 600 K en continu, avec un maintien de l’IRC entre 97 et 98. Un gradateur 16 bits à quatre courbes, un contrôle de la vitesse de ventilation et du scintillement complètent l’ensemble pour assurer une totale polyvalence. Le corps et les accessoires du projecteur sont les mêmes que sur le modèle EclProfile CT+ (qui propose le mélange de six couleurs) et l’EclProfile FW (blanc tungstène ou lumière du jour). Une vaste offre d’optiques Prolights est disponible, et divers accessoires de marques tierces sont adaptables. ■