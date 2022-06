PROLIGHTS élargit la gamme Mosaico

Le Mosaico L est un projecteur gobo LED extérieur puissant, conçu pour les images, les textures et les projections de logo à longue portée. La gamme est IP66. Le Mosaico L dispose d’une source LED blanche haute puissance de 300 W et d’une sortie 11 700 lumens. La plage de zoom de 7 à 49 degrés rend le Mosaico L polyvalent pour les installations en champ proche ou à longue portée. Le luminaire est doté d’un système optique qui augmente le rendement lumineux, en produisant des images gobo nettes et focalisées, y compris au centre et sur les bords de l’image projetée. Le Mosaico L est livré avec une roue d’animation rotative, sept gobos interchangeables, sept filtres de couleur et des volets. ■