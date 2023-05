Prolights et l’Astra Washà l’Eurexpo Lyon

La récente exposition de robotique à l’Eurexpo Lyon a vu l’utilisation de 20 appareils d’éclairage Prolights Astra Wash19Pix et 24 Astra Wash7Pix sur le stand Fanuc, une société d’automatisation japonaise. Camille Roblin, directeur technique de la SAS Melomane, une société d’événementiel basée à Toulouse, a commenté : « Je pense que Prolights est une marque merveilleuse avec une grande qualité de projecteurs ! L’Astra Wash19Pix a wash puissant, et sa corolle lumineuse lui donne un caractère unique. J’adore leurs produits et c’est super de voir qu’ils sont de plus en plus adoptés en France. »