Avec plus de 300 objets, l’exposition explore la croisade contre les Albigeois et l’hérésie cathare au XIIe siècle. L’installation d’éclairage a été confiée à OnStage31, qui a sélectionné plus de 160 luminaires Prolights dont des EclMiniProfile, EclGalleryProfile et Mosaico FX100.