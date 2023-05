Prolights lance l’AstraProfile600IP

Prolights vient de sortir l’Astra Profile600IP, un profile asservi à LED classé IP65. L’unité est conçue pour les tournées à grande échelle et les installations extérieures. Le système utilise un moteur LED blanc de 600 W, atteignant 21 000 lumens. Son système optique se déplace linéairement de 7° à 62°.

Il est doté d’un système de mélange de couleurs CMJ, d’une correction CTO linéaire de 2 700 K à 5 600 K, d’une roue chromatique avec six filtres de couleur plus un filtre IRC élevé de 5 600 K, un obturateur de cadrage motorisé à quatre couches, une roue de gobos rotative, un filtre frost, un prisme à quatre facettes et un iris.