PROLIGHTS MOSAICO JR + MOSAICO XL

Le Mosaico de Prolights est un projecteur de gobos et de textures à LED IP66 dédié à l’éclairage architectural. Il s’entoure désormais d’un petit et d’un grand modèle, les versions JR et XL. Le Mosaico JR intègre une LED blanche de 70 W pour un flux lumineux proche de 3 000 lumens. Le Mosaico XL arbore une LED blanche de 540 W pour un flux atteignant les 17 000 lumens. Très complet, ce dernier inclut une trichromie CMJ, un système de couteaux asservis, une roue d’animation, un iris, et bien plus encore. Son mode Auto permettra de créer des scènes, des séquences et des shows complets sans avoir à utiliser un contrôleur DMX. ■