PROLIGHTS MOSAICO

Conçu pour diffuser des textures, des images et des gobos sur des paysages et des bâtiments, ce projecteur LED dispose d’un flux lumineux de 11 667 lumens et son indice IP 66 en fait un outil adapté aux installations extérieures. Les différents effets sont superposables et le zoom 12,9-46,5° permet des projections à courte et longue distance. Son mode Auto permet de créer des scènes, des séquences et des shows complets sans avoir à utiliser un contrôleur DMX. La peinture extérieure a subi un traitement anticorrosion, et il est équipé d’un module W-DMX permettant un contrôle DMX sans fil. Retrouvez aussi le modèle compact Mosaico Jr (ML502), ainsi que le Mosaico XL (ML501), plus puissant, qui intègre un module couteaux asservis. ■