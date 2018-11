PROLIGHTS / PANORAMA IP SPOT

Prolights élargit son offre de lyres asservies IP65 avec le Panorama IP Spot. Bâti autour d’un module LED de 420 W, c’est un projecteur complet : zoom 5 à 50 °, trichromie CMY, CTO linéaire, frost linéaire, iris, gobos fixes et rotatifs, prisme, etc. La température interne est optimisée grâce à une structure en aluminium et à un refroidissement liquide allié à une ventilation silencieuse. Distribution exclusive ESL. ■